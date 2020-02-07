Умирзак Шукеев принял в Шымкенте жителей отдаленных районов области

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял в Шымкенте граждан, проживающих в отдаленных районах Туркестанской области. Глава региона заслушал и ответил на их вопросы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

В своих обращениях жители озвучили вопросы касательно обеспечения жильем, трудоустройства, выплаты адресной социальной помощи и другие.

К примеру, жительница Толебийского района Урзия Сергебаева обратилась с просьбой выделить ей жилье. Многодетная мать снимает квартиру и одна воспитывает пятерых детей. Подрабатывает учителем английского и арабского языков.

За помощью к акиму области обратилась еще одна многодетная мать Жазира Тургынова. Молодая женщина проживает в городе Ленгер и воспитывает семерых детей. В прошлом году при содействии местного акимата, за счет спонсоров семье подарили полностью обустроенный дом стоимостью 8,5 млн тенге. Главе семьи предложили работу сразу в нескольких местах. Однако многодетная мать заявила, что их дом находится в аварийном состоянии. Умирзак Шукеев отметил, что специальная комиссия ознакомится с текущей ситуацией и при необходимости будет оказана помощь в рамках проекта «Қамқорлық».

Также в ходе личного приема житель села Мырзатобе Мактааральского района Онласын Назаров обратился к главе региона с просьбой помочь открыть детский сад, построить спортивный комплекс и газифицировать населенный пункт. Умирзак Шукеев поручил провести капитальный ремонт старого здания средней школы №28 имени Махамбета Утемисова и открыть там детский сад, а также построить за счет средств местного акимата спортивную площадку и обеспечить голубым топливом жителей этого села.

Кроме того, побывавший на приеме акима Ермахан Кускеев ознакомил его с планом по созданию комплекса культурного наследия тюркских стран. По его словам, данный комплекс можно расположить между мавзолеями Х.А. Яссауи и Арыстан баб. Руководителям соответствующих управлений было поручено рассмотреть и проанализировать предложение.

Стоит отметить, все вопросы, поднятые в ходе приема, были поставлены на контроль главой региона, ответственным лицам даны соответствующие поручения.



