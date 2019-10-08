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Умирзак Шукеев принял посла Японии в Казахстане

8 Октября 2019 09:47
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Умирзак Шукеев принял посла Японии в Казахстане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял чрезвычайного и полномочного посла Японии в Казахстане Тацухико Касаи и представителей компаний Kawasaki и Marubeni. На встрече стороны обсудили развитие двусторонних отношений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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По словам главы региона, Япония является одним из важных стратегических партнеров для Республики Казахстан, в том числе и Туркестанской области. Из Страны восходящего солнца в регион импортируется большой объем гербицидов.


«Уверен, между нашей областью и Японией есть большие перспективы для повышения взаимовыгодного производственного, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Мы готовы оказать полную поддержку для реализации совместных проектов», - сказал Умирзак Шукеев.


Кроме того, глава региона рассказал о потенциале Туркестанской области в сфере туризма и АПК. Таким образом, в дальнейшем к реализации проектов, сопряженных с зарубежными партнерами, могут привлекаться казахстанские и японские компании. Представители компании Kawasaki предложили свою технологию для проекта строительства парогазовой электростанции города Туркестана на 50 мвт (ПГУ). В свою очередь аким области отметил, что высоко оценивает качество японских технологий и предложил принять участие в предстоящих конкурсах по строительству ПГУ и пожелал им удачи.


Стоит отметить, по итогам 8 месяцев текущего года из Японии в Туркестанскую область импортировано товаров на общую сумму 513 тыс. долларов США. В их числе автомобили и их комплектующие, гербициды и электрооборудование. На сегодняшний день в Казахстане с участием японского капитала работает около 80 предприятий в таких отраслях, как нефть и газ, металлургия, финансы, горнодобывающая промышленность, оптовая торговля автомобилями, электросвязь, лесозаготовка и логистика.




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Ключевые слова: Туркестанская область, Япония,
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