Умирзак Шукеев принял многодетную мать из Арыси

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял многодетную мать, жительницу города Арысь Дину Айтимбетову. Мать-героиня воспитывает с мужем семерых детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

На встрече многодетная мать поблагодарила акима области от имени жителей и себя за оперативное восстановление города. Кроме того, она поделилась своими планами, а в частности открыть собственное дело, построив небольшой хостел на собственном участке.

Умирзак Шукеев поддержал озвученную инициативу и отметил, что государство всегда уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса.















