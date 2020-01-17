+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: -12 °С
USD 376.51 EUR 418.91
RUB 6.13 CNY 54.90
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев принял многодетную мать из Арыси

17 Января 2020 22:21
Поделиться:
Умирзак Шукеев принял многодетную мать из Арыси

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял многодетную мать, жительницу города Арысь Дину Айтимбетову. Мать-героиня воспитывает с мужем семерых детей. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Новости по теме

Механизмы работы фонда по выплате алиментов объяснил глава Минюста
Умирзак Шукеев встретился с известными правозащитниками и общественниками Пособие по многодетности рассчитано на детей, а не на взрослых – Даурен Абаев Прощание с Ибрагимом Жангуразовым состоится 17 января в селе Ижевское Аршалынского района

На встрече многодетная мать поблагодарила акима области от имени жителей и себя за оперативное восстановление города. Кроме того, она поделилась своими планами, а в частности открыть собственное дело, построив небольшой хостел на собственном участке.

Умирзак Шукеев поддержал озвученную инициативу и отметил, что государство всегда уделяет большое внимание развитию малого и среднего бизнеса.






Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат, Общество,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив