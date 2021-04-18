Умирзак Шукеев пригласил старейшин области посетить Туркестан

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев посетил в Шардаринском районе «Дом ветеранов». Он встретился со старейшими и пригласил собравшихся за стол к открытому диалогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы области.

Аксакалы, которые давно не были в Туркестане, выразили свое восхищение тем, что за короткое время город обрел новый облик и изменился до неузнаваемости. Глава региона предложил им посетить обновленную духовную столицу.

«Из-за пандемии многие встречи были отменены. Эффективная обратная связь с населением – это одна из приоритетных задач. Ваши советы и мнения очень важны для нас, никто не знаком с жизнью района так, как вы. Я всегда с нетерпением жду встречи с вами. Предлагаю вам посетить и увидеть обновленный Туркестан», - сказал аким области.

Глава региона поручил ответственным руководителям во всех районах и городах оказать помощь аксакалам, желающим посетить обновленный Туркестан. Среди тех, кто сможет приехать в духовную столицу – ветераны, старейшины которые внесли большой вклад в социально-экономическое развитие региона, страны. Главы районов и городов несут ответственность за организацию поездки в Туркестан. Мероприятия в этом направлении должны быть организованы в строгом соответствии с карантинными требованиями.

Вместе с тем, на встрече глава региона подчеркнул важность подобных встреч. Умирзак Естаевич выразил искреннюю признательность за вклад старшего поколения в жизнь общества, отметив, что уважение к пожилым людям, забота о ветеранах - долг и обязанность последующих поколений. Представители интеллигенции и старейшины пожелали главе региона дальнейших успехов в работе на благо процветания Туркестанской области.