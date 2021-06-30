Умирзак Шукеев пожелал спортсменам победы на Олимпиаде в Токио

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, и пожелал им победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Пять спортсменов из Туркестанской области, вошедшие в сборную Казахстана, будут защищать честь страны. Это один из лучших показателей среди регионов. На встрече за счет спонсоров каждому спортсмену был вручен денежный сертификат на 1 млн тенге, тренерам – на 300 тысяч тенге. Умирзак Естаевич также отметил, что спортсменов, вернувшихся с Олимпиады с победой, ждет большой сюрприз.

Среди участников ХХХІІ летних Олимпийских игр от Туркестанской области в составе сборной команды Казахстана: Дидар Хамза по дзюдо, Наталья Сергеева по гребле на байдарках и каноэ, Бибарыс Спатай по параканоэ и Владислав Яковлев по академической гребле.

«Каждая победа - это результат упорного труда. Должна быть твердая вера в победу. За вас будут болеть 2 миллиона жителей области. За 30 лет Независимости наши спортсмены всегда на высоком уровне отстаивали честь страны и добивались больших успехов. Я желаю вам, чтобы вы вошли в историю как первые победители Олимпийских игр Туркестанской области, которая была создана всего 3 года назад. Возвращайтесь с победой», - сказал Умирзак Шукеев.

Спортсмены поблагодарили главу региона и пообещали вернуться с победой.

«Мы боремся только за победу. Мечта каждого спортсмена - выиграть Олимпиаду. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы не упустить эту возможность», - отметила Наталья Сергеева, обладательница олимпийской лицензии по гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что летние Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Все спортсмены, получившие лицензию, получили прививки от коронавируса.