Умирзак Шукеев поздравил учителей с профессиональным праздником

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя. С профессиональным праздником педагогов поздравил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. На церемонию были приглашены более 400 педагогов, воспитателей, руководителей и представителей образовательных учреждений области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Глава региона поблагодарил учителей за труд и вклад в воспитание детей, а особо отличившимся вручил награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, состоялось награждение победителей областного конкурса «Лучший молодой учитель – 2019».





«В будущем мы намерены увеличить в регионе количество школ «Дарын». В ноябре будет открыт научно–методический центр «Дарын», а в 2020 году - Дворец школьников. Государство сегодня создает условия для повышения качества образования. Строятся современные учебные заведения, педагоги повышают свою квалификацию. С гордостью могу отметить результаты работы наших педагогов. Представители региона постоянно становятся победителями и призерами олимпиад и различных престижных интеллектуальных турниров», - сказал У.Шукеев.





Стоит отметить, сегодня в области трудятся около 60 тысяч учителей. В прошлом году около 150 школьников области заняли призовые места на международных и республиканских конкурсах. Более того, трое из девяти педагогов, представлявших регион на республиканском конкурсе «Лучший педагог-2019», были признаны лучшими.





Торжественное мероприятие продолжилось концертной программой и театрализованным представлением.























