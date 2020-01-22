Умирзак Шукеев поздравил преподавателей МКТУ им. Х.А.Яссауи с присвоением особого статуса

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поздравил преподавательский состав и студентов Международного казахско-турецкого университета им. Х.А.Яссауи с присвоением особого статуса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима региона.

Глава региона призвал преподавателей и студентов к совместной работе по реализации 4-х направлений развития Туркестанской области. Также он отметил, что учебное заведение внесет значительный вклад в развитие сферы образования области.

«Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание повышению качеству образования, соответствию его международным стандартам, интеграции науки и образования. Особенно это важно для Туркестана, перед которым стоят задачи по его развитию в качестве культурно-духовного центра тюркского мира, образовательно-научного хаба Туркестанской области. Уверен, что коллектив университета успешно воспользуется этой возможностью», - сказал У.Шукеев.

Сегодня в университете обучаются студенты из 20 стран мира. Присвоение университету особого статуса наделяет его большей академической и управленческой самостоятельностью. Более того, теперь преподаватели МКТУ будут получать на 75% больше, чем получали ранее. Более того, 20 процентов надбавки к заработной плате преподавателей будет производить турецкая сторона.

Вместе с тем, МКТУ теперь имеет возможность присуждать степени доктора философии PhD и доктора по профилю, определять содержания образовательных программ и выдачи дипломов собственного образца.

Напомним, Международный казахско-турецкий университет имени Х.А.Яссауи был создан в 1991 году по личной инициативе Первого Президента - Елбасы Н.А.Назарбаева и является первым вузом, получившим статус международного высшего учебного заведения. Обучение ведется на казахском, турецком, русском и английском языках.

Ранее сообщалось, Указом Президента Республики Казахстан от 15 января 2020 года Международному казахско-турецкому университету имени Ходжа Ахмета Яссауи присвоен особый статус.



