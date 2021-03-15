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    13:25, 15 Март 2021 | GMT +6

    Умирзак Шукеев поздравил казахстанцев с образованием Сауранского района

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщалось, в Туркестанской области создан новый район Сауран. Соответствующий Указ подписал Президент РК Касым-Жомарт Токаев. На еженедельном аппаратном совещании аким области Умирзак Шукеев поздравил туркестанцев с историческим событием. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Реализацией всех мероприятий, связанных с созданием нового района, занимается специальная комиссия.

    «В соответствии с Указом Главы государства в Туркестанской области создан новый район Сауран, с административным центром в селе Шорнак. В состав района войдут сельские округа Шага, Жана Икан, Ески Икан, Ушкайык, Иассы, Орангай, Карашык, Жуйнек, Бабайкорган, Шорнак, Жибек жолы, Майдантал. Поэтому сегодня для всех исторический день. В связи с этим, мы должны незамедлительно принять все меры», - сказал аким области Умирзак Шукеев.

    Отметим, новому району в Туркестанской области было принято решение присвоить название Сауран, ставшее священным понятием в духовном наследии. В средние века историческое городище Сауран располагалось на Великого Шёлкового пути и было тесно связано с древним Туркестаном. В середине XIII века Сауран был столицей Ак Орды. Село Шорнак расположено в 20 км к северо-западу от областного центра города Туркестана. П роживает 12 тысяч человек. Численность населения вновь создаваемого района превышает 100 тысяч человек. Общая площадь района из 12 сельских округов, ранее входивших в город Кентау, с административным центром, составит около 650 тысяч га.



    Теги:
    Туркестанская область Акимат
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