Умирзак Шукеев посетил Арысский детский дом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ -В канун Международного женского дня аким области Умирзак Шукеев поздравил коллектив и воспитанников Арысского детского дома имени Толегена Тажибаева и вручил подарки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Дети из этого центра семейного типа знакомы с главой области с того времени, как в Арыси произошли известные всем события. Тогда Умирзак Естаевич первым делом посетил именно детский дом. Дети с радостью встретили акима области, который в сложное время был рядом, и вместе с ним обошли помещения.

Гостям ребята также представили свои таланты. Читали стихи и пели песни, посвященные самому родному человеку – маме.





Судьбу каждого воспитанника детского дома отслеживают руководители ​ сразу нескольких управлений. Для них регулярно организуются экскурсии по историко-культурным местам, зонам отдыха. Диана Хакимова, которая недавно на чемпионате республики по тяжелой атлетике в Костанае в рывке завоевала золотую медаль в весовой категории 120 кг, тоже воспитанница этого детского дома. Спортсменка мечтает стать олимпийской чемпионкой.





Сегодня здесь воспитываются более 60 детей. Несмотря на то, что национальности у них разные, они все говорят на казахском языке. Дети, владеющие несколькими языками, оставшиеся без попечения родителей, в этом центре воспитываются как члены одной семьи. Детей разделили на семь семей. В детском доме созданы все условия для комфорта детей, их всестороннего развития. ​У них есть свои комнаты, компьютерные кабинеты, спортивные классы.

Аким области посетил музей детского дома, имеющего 98-летнюю историю. За эти годы его стены покинули около трех тысяч воспитанников.





Среди них такие известные ученые, писатели, известные общественные деятели, Герои Советского Союза, как Бейсен Онтаев, Садык Исмайлов, Берген Исаханов, Наги Ильясов, Иван Журба, выдающийся писатель, сатирик, драматург Садыкбек Адамбеков, а также Толеген Тажибаев, имя которого присвоено детскому дому.