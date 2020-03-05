Умирзак Шукеев посадил деревья на территории зеленого пояса Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом развития зеленого пояса вокруг Туркестана. Также глава региона посадил деревья, дав старт весенней посадке зеленых насаждений. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Площадь зеленого пояса составляет около 8 тысяч га., высажено более 1 млн саженцев деревьев. В будущем эту территорию намерены увеличить до 16 тысяч га. В этом году также планируется высадить клены, березы, тополя, можжевельник и сосны.

Проводится активная работа по формированию зеленого пояса. В марте-апреле планируется завершить работы по установке систем полива и посадке деревьев вокруг Туркестана.

По словам главы региона, благоустройство города и его окрестностей является одним из важных вопросов развития современного города.

«В будущем зеленый пояс будет исполнять роль «легких» города и станет местом отдыха жителей и гостей Туркестана. Он способствует тому, чтобы в областном центре стало меньше пыли и ветра. Со временем здесь будут обитать различные животные и птицы, а также появятся каналы и искусственное озеро», - сказал У. Шукеев.

В питомниках области проведена работа по сортировке многолетних цветущих трав и саженцев, быстро адаптирующих к климату города Туркестана. Кроме того, состоялся эксперимент по акклиматизации растений, произрастающих в других странах.