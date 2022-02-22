Умирзак Шукеев поручил систематизировать работу по озеленению Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане увеличилось количество спецтехники. Город пополнился около 200 машинами для ухода за зелеными насаждениями. В центре внимания – содержание парков и скверов в Туркестане и состояние внутренних ирригационных систем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с состоянием новых парков города. Он встретился с ответственными за чистоту парковых зон, чтобы дать конкретные поручения.

По словам акима города Туркестана Нурбола Турашбекова, в целях озеленения, ухода за деревьями и сохранения чистоты в парках, скверах и аллеях на территории города Туркестана приобретена качественная техника. Они предназначены для ухода за деревом, для укладки, стрижки газона, цветов и кустарников. Также главе региона были презентованы химические и органические удобрения и препараты, используемые в уходе за растениями. Были показаны работы по посадке декоративных цветов.

Как отмечают специалисты отрасли, в областном центре высажены многолетние цветы, приоритет отдан посадке деревьев, склонных к природе этого региона. Умирзак Шукеев поручил ответственным лицам систематизировать работу по озеленению города, уходу за деревьями. Необходимо создать все условия для укоренения рассады.

В духовно-культурном центре тюркского мира на сегодняшний день насчитывается 11 парков на 400 га, пять зеленых зон, 25 аллей и скверов и 29 улиц. Отметим, что каждый парк выстроен в оригинальном, неповторимом стиле. Зоны отдыха освещены, высажены многолетние деревья. Улицы современно модернизированы, а вновь возведенная часть города превратилась в чудесный сад.

Затем глава региона осмотрел «Ледовый дворец», сливовый сад и несколько объектов. Осмотрели ход строительства городского парка и искусственного озера, которые возводятся в районе административно-делового центра.

Также аким области ознакомился со строительством туристско-рекреационного центра «Туркестан». Курортная зона отдыха появится на берегу искусственного озера. Ожидается, что новая зона отдыха станет еще одним центром для привлечения туристов и инвестиций в регион. Воду для озера будут собирать из водорегулятора Кенсай-Коскорган-2.

Общая площадь комплекса составит 85 гектаров, строительство будет осуществляться в три этапа.

В туристско-рекреационном центре появятся специальные места для занятий водными видами спорта. На побережье искусственного озера создадут условия для обогрева песчаника с большим количеством целебных свойств. Будут высажены деревья для пляжа и построена детская зона отдыха. Строительство объекта планируется завершить в сентябре текущего года.