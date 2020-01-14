Умирзак Шукеев поручил поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил найти эффективные механизмы по совершенствованию оказания поддержки нуждающимся семьям, помимо помощи оказываемой со стороны государства. Каждый район и сельские руководители обязаны работать с такими гражданами отдельно. Эти и другие важные вопросы были рассмотрены на совещании, прошедшем в областном акимате под председательством главы региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Умирзак Шукеев напомнил акимам районов и городов об изменении формата отчетов перед населением и предупредил, что будет посещать эти встречи лично.

«Объективную оценку нашей работе может дать только народ. Помните об этом. Результата можно достичь только при максимальной отдаче в каждом деле. Нужно трудиться честно и добросовестно, а не устраивать показуху. Никому спуску не будет. Невыполнимых задач перед вами я не ставлю. По итогам прошлого года во многих отраслях есть хорошие результаты. Но на этом не стоит останавливаться. Нам предстоит еще многое сделать», - подчеркнул У.Шукеев.





Отметим, в этом году приоритет будет отдан развитию городов Туркестан и Кентау. В центре внимания - социальная сфера. Продолжится работа по обеспечению населения питьевой водой, теплом, электроэнергией и газом. Помимо этого, большое внимание уделят благоустройству и озеленению улиц, ремонту дорог, установке наружного освещения. Наряду с этим, в марте текущего года в областном центре планируется завершить работы по посадке зеленых насаждений.

Напомним, в настоящее время в духовной столице полным ходом идет строительство многоэтажных жилых домов. В дальнейшем их число будет только увеличиваться. На заседании аким области поручил обеспечить доступным жильем все слои населения и разработать соответствующие механизмы предоставления жилья.





Вместе с тем, на совещании были озвучены последние данные, касающиеся строительства аэропорта в городе Туркестане и прилегающей к ней дороги. На сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 рабочих и свыше 100 единиц техники. Международный аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.

Стоит отметить, новый аэропорт расположится в 16 км от Туркестана. Его возводит турецкая компания «Yda Insaat group», он спроектирован в соответствии с международными стандартами и будет построен с использованием новейших строительных технологий. Пропускная способность терминала составит 3 млн. пассажиров в год.



























