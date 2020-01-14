+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -5 °С
USD 378.06 EUR 420.18
RUB 6.20 CNY 54.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Умирзак Шукеев поручил поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи

14 Января 2020 20:15
Поделиться:
Умирзак Шукеев поручил поддержать тех, кто действительно нуждается в помощи

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил найти эффективные механизмы по совершенствованию оказания поддержки нуждающимся семьям, помимо помощи оказываемой со стороны государства. Каждый район и сельские руководители обязаны работать с такими гражданами отдельно. Эти и другие важные вопросы были рассмотрены на совещании, прошедшем в областном акимате под председательством главы региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

Новости по теме

Свыше 700 человек принял аким Нур-Султана за полгода на личном приёме граждан
Аким столицы встретился с жителями района Алматы Алтай Кульгинов встретился жителями района Байконур За чей счет построят общественные туалеты по дизайн-коду в Алматы, рассказал аким города

Умирзак Шукеев напомнил акимам районов и городов об изменении формата отчетов перед населением и предупредил, что будет посещать эти встречи лично.

«Объективную оценку нашей работе может дать только народ. Помните об этом. Результата можно достичь только при максимальной отдаче в каждом деле. Нужно трудиться честно и добросовестно, а не устраивать показуху. Никому спуску не будет. Невыполнимых задач перед вами я не ставлю. По итогам прошлого года во многих отраслях есть хорошие результаты. Но на этом не стоит останавливаться. Нам предстоит еще многое сделать», - подчеркнул У.Шукеев.



Отметим, в этом году приоритет будет отдан развитию городов Туркестан и Кентау. В центре внимания - социальная сфера. Продолжится работа по обеспечению населения питьевой водой, теплом, электроэнергией и газом. Помимо этого, большое внимание уделят благоустройству и озеленению улиц, ремонту дорог, установке наружного освещения. Наряду с этим, в марте текущего года в областном центре планируется завершить работы по посадке зеленых насаждений.

Напомним, в настоящее время в духовной столице полным ходом идет строительство многоэтажных жилых домов. В дальнейшем их число будет только увеличиваться. На заседании аким области поручил обеспечить доступным жильем все слои населения и разработать соответствующие механизмы предоставления жилья.



Вместе с тем, на совещании были озвучены последние данные, касающиеся строительства аэропорта в городе Туркестане и прилегающей к ней дороги. На сегодняшний день на стройплощадке работают более 300 рабочих и свыше 100 единиц техники. Международный аэропорт планируется ввести в эксплуатацию в конце текущего года.

Стоит отметить, новый аэропорт расположится в 16 км от Туркестана. Его возводит турецкая компания «Yda Insaat group», он спроектирован в соответствии с международными стандартами и будет построен с использованием новейших строительных технологий. Пропускная способность терминала составит 3 млн. пассажиров в год.









Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив