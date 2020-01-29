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Умирзак Шукеев поручил навести порядок в сфере торговли мясом в Сайрамском районе

29 Января 2020 21:55
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Умирзак Шукеев поручил навести порядок в сфере торговли мясом в Сайрамском районе

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил упорядочить торговые места и порядок уплаты налогов с продажи мяса и мясной продукции в Сайрамском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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В частности, выявить крупнейших реализаторов мяса и мясной продукции, уклоняющихся от уплаты налогов, и принять соответствующие меры. Заслушав отчет акима Сайрамского района Уласбека Садибекова об итогах прошлого года, глава региона поставил конкретные задачи перед руководителями, ответственными за эту отрасль.


Кроме того, Умирзак Естаевич поручил в кратчайшие сроки решить вопрос строительства автодороги между Сайрамским районом и городом Шымкент.

Вместе с тем, по словам Уласбека Садибекова, в этом году показатель обеспечения газом и питьевой водой жителей района планируется довести до 100%.

В завершение встречи глава региона принял жителя Сайрамского района Алибека Байназара. Аксакал обратился к акиму области с просьбой обратить внимание на состояние трассы областного значения «Коксаек-Аксу-Шаян-Мынбулак» и отремонтировать дорогу.


В свою очередь аким области отметил, что работы по ремонту автомобильной дороги финансируются из республиканского бюджета, а сам вопрос будет решен в феврале текущего года.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Акимат,
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