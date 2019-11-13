Умирзак Шукеев подписал меморандумы с крупными стройкомпаниями Турции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Делегация Туркестанской области во главе с акимом региона Умирзаком Шукеевым приняла участие в прошедшем в Стамбуле казахстанско-турецком бизнес-форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

В мероприятии участвовали Премьер-Министр Республики Казахстан Аскар Мамин, Вице-Президент Турецкой Республики Фуат Октай, главы национальных компаний, фондов развития, торгово-промышленных палат, представители правительства, предприниматели двух стран.





На форуме были представлены инвестиционные возможности нашей страны, обсуждены перспективы сотрудничества в сферах энергетики, машиностроения, химической, горно-металлургической и текстильной промышленности, агропромышленного комплекса, инфраструктуры и финансов.

На встрече с руководителями 41-го крупного холдинга Турецкой Республики Умирзак Шукеев отметил, что в период с 2020 по 2021 годы в Туркестанской области планируется реализация 15 инвестиционных проектов с участием турецких инвестиций на сумму 500 млн. долларов США, и созданием 5 000 рабочих мест.

«Наши страны связывают древние исторические корни. Сегодня Турция является также важным, стратегическим и надежным партнером Туркестанской области и Казахстана в целом. В этой связи, хочу подчеркнуть важность казахстанско-турецкого сотрудничества в развитии города Туркестан. К строительству международного аэропорта в нашем городе и ряда других знаковых объектов привлечены именно турецкие компании», - сказал Умирзак Шукеев.

Отметим, в настоящее время в Туркестанской области помимо строительство международного аэропорта совместно с турецкими компаниями реализуются ряд крупных проектов. Среди них строительство промышленной теплицы, колледжа туристического направления и производство металлических изделий.

Следует подчеркнуть, в рамках форума с участием акима Туркестанской области были подписаны 3 меморандума. В частности, это строительство Восточного базара с компанией «Sembol Construction», торгово-развлекательного центра и гостиниц с компанией «Тa Group», производство низковольтных кабелей с компанией «KastroKablo». Общая сумма меморандумов, подписанных с турецкими компаниями составляет порядка 200 млн. долларов США.





Вместе с тем, на форуме прошли двухсторонние встречи в формате G2B c более 40 компаниями. Турецкие инвесторы выразили желание инвестировать в туристические и промышленные отрасли Туркестанской области. По итогам форума ожидается ответный визит предпринимателей из братской страны в целях расширения дальнейшего сотрудничества.



