Умирзак Шукеев ознакомился с условиями жизни многодетной семьи с 8 детьми

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев в сельском округе Зертас Толебийского района посетил многодетную семью Ораловых, в которой воспитывается 8 детей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Туркестанской области.

Многодетная семья проживает в однокомнатном доме. Глава семейства не имеет постоянной работы, и живут все на государственное пособие. В ближайшее время в рамках программы «Қамқорлық» местный предприниматель намерен оказать помощь семье, отремонтировать крышу дома.

«Надо уметь различать иждивенчество и нужды. Это должен понимать каждый гражданин. Пособия, выделяемые государством детям, должны тратиться на их нужды. Не забывайте - земля всегда являлась главным богатством. Во дворе можно выращивать овощи и фрукты. Необходимо прививать своим детям любовь к труду. Многие из нас росли в аулах и понимают, что только труд облагораживает человека», - сказал аким области.

Стоит отметить, в реализации благотворительного проекта «Қамқорлық» принимают участие представители местных исполнительных органов, депутаты всех уровней, руководители первичных партийных организаций, индивидуальные предприниматели, волонтеры и спонсоры. Во всех районах проводится обход каждого дома, где отдельно знакомятся с текущей ситуацией.

В целом, по Толебийскому району сформирован список из 86 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Эти семьи будут получат дополнительную помощь.