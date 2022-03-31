Умирзак Шукеев ответил на волнующие туркестанцев вопросы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжаются встречи акима Туркестанской области Умирзака Шукеева с жителями региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой рна пресс-службу главы региона.

В здании музыкальной школы «Акжайык» состоялась встреча с жителями города Туркестана, где были выслушаны актуальные вопросы и предложения. Большая часть жителей высказала предложения по дальнейшему улучшению инфраструктуры, развитию города и повышению туристического потенциала. Житель микрорайона «Бирлик» затронул вопрос питьевой воды. Глава региона сообщил, что запасы питьевой воды в Туркестане большие, проводится работа по поиску и использованию других источников. На улицы, имеющие проблемы с водой, водопровод будет проводиться поэтапно.

Жители улиц Алпыз батыр, Саумалколь и Сарыарка подняли вопрос об отсутствии канализации в их районе.

Умирзак Шукеев пояснил, что в течение четырех лет ведётся системная работа по расширению и улучшению инфраструктуры города Туркестана, и в ближайшее время проблема будет решена. Учитывая то, что в городе практически отсутствовала канализация, всего за три года 30% города были обеспечены канализационной системой. Ответ на свой вопрос получил и житель нового микрорайона «Отырар», который высказал предложение по благоустройству жилого массива.

«Как видите, город сильно изменился. Отремонтированы дороги и тротуары. В своей работе мы сосредоточены на благоустройстве не только новой, но и старой части города, улучшении его инфраструктуры. 98,5% города Туркестана обеспечено электроэнергией, из них 84% - бесперебойной подачей.

В этом году планируется завершить строительство трёх объектов и довести показатель обеспеченности качественной электроэнергией до 99%.

Город полностью газифицирован, значительно улучшена экология.

В текущем году будет уложен щебень на 127,3 км грунтовых улиц и проведен средний ремонт, то есть, заасфальтированы 40 улиц. Это 46,4 км. Гравийных и грунтовых дорог в городе становится меньше. Я уделяю большое внимание улучшению экологии города, озеленению. Асфальт укладывается там, где его нет. Системная работа в этом направлении будет вестись постоянно», - сказал Умирзак Шукеев.

В ходе встречи были заданы вопросы и предложения по нынешнему состоянию школы им. Амира Темира, развитию индустриальной зоны, строительству мусорных полигонов, охвату детей кружковой работой, увеличению количества объектов здравоохранения, вводу в эксплуатацию спортивного комплекса им. Б. Саттарханова и активизации и улучшению туристской отрасли.

Аким области рассказал, на каком этапе строительство спортивно-оздоровительного комплекса им. Б. Саттарханова. А для школы Амир-Темир планируется построить дополнительный корпус. Уже скоро будет построена больница на 570 коек, соответствующая международным требованиям. Глава региона отметил, что в индустриальной зоне уже реализован ряд проектов, но из-за пандемии и политической ситуации в мире сложно привлечь инвесторов. Но в ближайшее время в Туркестане будет увеличено количество производств.

«Вы поднимаете важные и уместные вопросы. На каждое обращение мы стараемся ответить. По вашим запросам и предложениям ведется соответствующая работа. Мы работаем над повышением туристического потенциала Туркестана. Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави и располагающиеся в городе духовные объекты являются главными идеологическими столпами туризма.

Надо развивать этнотуризм, гастротуризм, экотуризм. Жители могут развивать туристический сервис и повышать доходы за счет обслуживания посетителей. Для этого есть все возможности. В 2021 году в области объем инвестиций в сферу туризма составил 102 млрд тенге - первое место по республике. Было открыто множество гостиниц и мест отдыха. По итогам прошлого года количество однодневных посещений города Туркестана составило 1 417 372 человека. В этом году количество внутренних туристов составило 261 000 человек, иностранных - 7290 человек. 1,6 млн человек совершили однодневный визит. Объем оказанных услуг в сфере туризма в денежном эквиваленте - 3,5 млрд тенге», - сказал на встрече с жителями Умирзак Естаевич.

Также Умирзак Шукеев провел прием жителей города по личным вопросам. На прием записались более 20 жителей. Все их обращения были выслушаны. Большая часть пришедших на прием обратилась по жилищному вопросу. Им объяснили, что жилье предоставляется по очереди в рамках закона. Были затронуты проблемы общественного транспорта, инфраструктуры, поддержки молодежи, кто-то обратился за материальной помощью.

Глава области поручил оперативно решить проблему нуждающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации жителей. Для этого необходимо найти спонсоров, которые окажут материальную поддержку.

Аким области поручил заместителям, руководителям соответствующих управлений и акиму города принять к сведению каждое обращение и в соответствии с законом решить проблемы жителей.