Умирзак Шукеев отчитался перед общественным советом

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев отчитался перед членами областного Общественного совета. В своем выступлении он остановился на основных направлениях развития региона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Учитывая, что последствия пандемии, которые внесли изменения и в жизнь страны, глава региона отметил, что в целом прошедший год Туркестанская область завершила успешно. Отмечено о росте и поступлении налогов. По приросту валового регионального продукта область занимает 1 место в республике среди регионов. Бюджетные средства освоены полностью. Значительный прогресс наблюдается в сфере сельского хозяйства. По привлечению инвестиций область подвела итоги года с очень высокими показателями. Лидирует отрасль сельского хозяйства. Глава региона доложил о проделанной работе в сфере промышленности, предпринимательства, сельского хозяйства, инвестиций, строительства, а также в социальной сфере, туризма, проводимой работе в рамках развития инфраструктуры и города Туркестана.

Аким области рассказал о сложностях, вызванных глобальной пандемией COVID-19 и о прошлогодней чрезвычайной ситуации в Мактааральском районе. Помимо этого, во всех районах и городах были открыты «Фронт-офисы», «Открытые акиматы». Во время пандемии открыли специальный «Call–центр», который работает круглосуточно в формате 24/7 по номеру 109. По итогам 2020 года поступило более 63 тысяч обращений от жителей, что на 26% меньше, чем в предыдущем году.

«В целом, в минувшем году в области проведена большая работа по улучшению качества жизни населения, социально-экономическому развитию региона. Мы ставим перед собой еще большие задачи», - сказал глава региона.

По итогам заседания члены Общественного совета дали высокую оценку работе акима области Умирзака Шукеева.