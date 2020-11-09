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Умирзак Шукеев: Освоение бюджетных средств на особом контроле

9 Ноября 2020 19:45
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Умирзак Шукеев: Освоение бюджетных средств на особом контроле

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На еженедельном аппаратном совещании, прошедшем под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, был озвучен ход освоения бюджетных средств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Эффективное исполнение местного бюджета и целевое использование государственных активов находится на особом контроле главы региона. В связи с этим на заседании ряд акимов районов и руководителей областных управлений подверглись жесткой критике со стороны главы региона.

«Целевое освоение бюджетных средств всегда находится в центре внимания. Для того, чтобы получить эти средства требуется не мало времени и сил. А вы не можете использовать полученные деньги. Подобные оправдания акимы районов, городов и руководители управлений используют просто как предлог», - подчеркнул Умирзак Естаевич.


Глава региона напомнил присутствующим, что в случае несвоевременного и качественного освоения средств, выделенных из бюджета по итогам 11 месяцев, к виновным будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

Аким области также подверг жесткой критике работы по озеленению Туркестана, которые были озвучены в ходе совещания. Глава региона предупредил об ответственности и еще раз отметил, что он строго контролирует проводимые в городе работы по посадке деревьев и очистке от мусора.


По итогам совещания аким области дал ряд конкретных поручений руководителям соответствующих отраслей.


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#Туркестанская область   #Акимат  
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