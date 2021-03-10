Умирзак Шукеев оценил ход работ в секторах Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев ознакомился с ходом работ в 32 секторах Туркестана, которые идут для благоустройства и озеленения города. Как известно, областной центр поделён на 32 сектора, за каждый из которых лично отвечают акиматы районов, городов и руководители управлений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

На территории города уже высаживают деревья, на улицах устанавливают осветительные фонари, урны, обустраивают детские площадки и зоны отдыха. Глава региона поручил держать под строгим контролем выполнение этих масштабных работ и дал ряд конкретных поручений ответственным лицам.

Отметим, каждому сектору отведено 10-15 улиц. Здесь выравнивают землю, бурят скважины для воды, проводят систему капельного орошения. Кроме того, на этих участках планируется высадить около 10 тыс. деревьев. Для защиты саженцев от ветра установили деревянные опоры, стянутые с четырех сторон шпагатом. В то же время, для улучшения экологической обстановки в Туркестане на постоянной основе проводят субботники.

Вместе с тем, вдоль трассы в сторону международного аэропорта в 16 км от города высадили 140 тыс. саженцев ясеня, клена, карагача, можжевельника и осины. Сейчас здесь проводят систему капельного орошения, а вскоре засеют газон и семена степных трав. По словам специалистов, в ближайшие 2-3 года эта местность превратится в густой лес.

В соответствии с генеральным планом Туркестана впервые в области идет активное формирование «зеленого пояса» на площади 7700 га. Масштабное мероприятие началось в 2019 году. В прошлом году уже высадили более 1 млн. зеленых насаждений. До конца года на 3000 га запланировано высадить различные деревья, которые улучшат климат города.

Для устранения дефицита поливной воды в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Туркестанской области до 2024 года строят крупные водные объекты. В частности, в настоящее время капитально ремонтируют Туркестанский магистральный канал. Также идет строительство водохранилища Кенсай-Коскорган-2 вместимостью 18 млн. куб. м. и реконструкция озерной системы Шошкаколь. Для заполнения Туркестанского магистрального канала построен машинный канал от реки Сырдарья. В результате масштабных работ объем водопользования в год дополнительно составит 200 млн. куб. м.



