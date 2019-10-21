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Умирзак Шукеев: Необходимо ускорить газификацию Туркестана

21 Октября 2019 21:14
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Умирзак Шукеев: Необходимо ускорить газификацию Туркестана

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном аппаратном совещании аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил ускорить работы по газификации областного центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

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По информации акимата, на сегодняшний день системами газопровода охвачено более половины города. Ответственным ведомствам поставлена задача провести разъяснительную работу среди населения и оказать содействие при подключении абонентов к природному газу.

«Необходимо разделить город на секторы и усилить подготовку к отопительному сезону. Вместе с тем, мы должны активизировать работу по газоснабжению, озеленению и улучшению экологической обстановки города Туркестана. Более того, необходимо использовать опыт благоустройства города Арыси и повысить требования к качеству», - сказал У.Шукеев.

Также на совещании были озвучены последние данные о ремонтно-восстановительных работах в городе железнодорожников. В настоящее время близятся к завершению отделочные работы, а в начале ноября будут подготовлены все соответствующие документы.

В то же время, по словам акима области, необходимо уделить особое внимание благоустройству областного центра. Стоит отметить, в минувшие выходные в Туркестане состоялся субботник, в ходе которого было высажено около 22 тыс. саженцев деревьев. В целях озеленения города, продолжаются работы по формированию «зелёного пояса» духовной столицы. В целом, по Туркестанской области планируется посадить более 1,3 млн. зеленых насаждений.

Наряду с этим, на совещании также была затронута экологическая ситуация в Туркестанской области. Акимам районов и городов поручено навести чистоту и порядок вверенных им территориях, а также окончательно ликвидировать несанкционированные свалки.








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Ключевые слова: Туркестанская область,
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