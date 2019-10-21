-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:16
-
-
-
-
вчера 21:29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:28
-
-
-
вчера 18:59
-
вчера 18:47
-
-
-
-
-
-
-
вчера 17:59
-
-
-
-
вчера 17:28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Умирзак Шукеев: Необходимо ускорить газификацию Туркестана
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На расширенном аппаратном совещании аким Туркестанской области Умирзак Шукеев поручил ускорить работы по газификации областного центра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.
По информации акимата, на сегодняшний день системами газопровода охвачено более половины города. Ответственным ведомствам поставлена задача провести разъяснительную работу среди населения и оказать содействие при подключении абонентов к природному газу.
«Необходимо разделить город на секторы и усилить подготовку к отопительному сезону. Вместе с тем, мы должны активизировать работу по газоснабжению, озеленению и улучшению экологической обстановки города Туркестана. Более того, необходимо использовать опыт благоустройства города Арыси и повысить требования к качеству», - сказал У.Шукеев.
Также на совещании были озвучены последние данные о ремонтно-восстановительных работах в городе железнодорожников. В настоящее время близятся к завершению отделочные работы, а в начале ноября будут подготовлены все соответствующие документы.
В то же время, по словам акима области, необходимо уделить особое внимание благоустройству областного центра. Стоит отметить, в минувшие выходные в Туркестане состоялся субботник, в ходе которого было высажено около 22 тыс. саженцев деревьев. В целях озеленения города, продолжаются работы по формированию «зелёного пояса» духовной столицы. В целом, по Туркестанской области планируется посадить более 1,3 млн. зеленых насаждений.
Наряду с этим, на совещании также была затронута экологическая ситуация в Туркестанской области. Акимам районов и городов поручено навести чистоту и порядок вверенных им территориях, а также окончательно ликвидировать несанкционированные свалки.
- Вопросы инновационного и предпринимательского развития обсудили в Туркестане
- Сильный ветер и заморозки: штормовое предупреждение объявлено в трех областях РК
- Группу скотокрадов задержали в Туркестанской области
- Новые находки в городище Культобе-Ясы: крепостные стены и керамические печи
- Продолжаются работы по формированию «зелёного пояса» вокруг Туркестана
- Более 1,3 миллиона саженцев высадят в Туркестанской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана