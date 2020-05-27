Умирзак Шукеев: Необходимо соблюдать карантинный режим для благополучия ваших семей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестанской области сохраняется ряд ограничений в связи с продлением карантинного режима до 8 июня. Об этом сообщил аким области Умирзак Шукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«На сегодняшний день не существует определенной вакцины от этой болезни, которая распространяется воздушно-капельным путем. Медицинское сообщество работает день и ночь, чтобы победить вирус. В регионе заболело более 300 человек и, благодаря врачам, около 180 пациентов выздоровели и вернулись в свои семьи.

К сожалению, есть люди, которые сомневаются в существовании инфекции COVID-19. Они активно гуляют на улице и ходят домой к родственникам. Дети играют во дворах, тесно взаимодействуют друг с другом. Это не совсем правильно. Вирус сейчас широко распространяется в области, в каждом районе. Если это не остановить, то последствия будут плохими. Вполне возможно, что вирус действительно не очень опасен для детей, но пока информации на этот счет недостаточно. Тем не менее, в группе риска находятся пожилые люди. Если вы заботитесь о благополучии своей семьи, родственников и родителей, то необходимо соблюдать карантинный режим.

Несоблюдение карантинных требований влечет за собой штраф. Я провел специальное собрание с участием правоохранительных органов и дал ряд конкретных поручений. Предпринимателей, которые не соблюдают и нарушают законы, будут строго наказывать», – сказал У. Шукеев.

По последним данным, в области зарегистрировано 337 случаев заражения коронавирусной инфекции, из них 189 человек в настоящее время выздоровели и вернулись домой.