Умирзак Шукеев: Кентау будет развиваться параллельно с Туркестаном

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом на еженедельном аппаратном совещании сообщил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

На совещании аким города Даурен Макажанов доложил о проделанной работе и предстоящих планах развития Кентау. По его словам, в этом году в городе планируется запустить ряд инвестиционных проектов. В частности, в населённом пункте Котыр булак до конца года планируется завершить строительство электростанции, которая начнет генерировать солнечную энергию. Отметим, стоимость проекта, реализацией которого занимается ТОО «Hevel Kazahstan» составляет 15,9 млрд. тенге.

Кроме того, в этом году введут в эксплуатацию цех по производству полиэтиленовых труб, цех по производству радиаторов и завод по производству железобетонных изделий.

«В текущем году в рамках программы «Ауыл –Ел бесігі« в селах Шага и Урангай города Кентау капитально отремонтированы по одной школе. В тоже время, отремонтировано 36 дорог, построены пешеходные дорожки, освещены улицы. По программе «Дорожная карта занятости» проведен капитальный ремонт одной школы, текущий ремонт 35 школ. Также отремонтированы улицы и благоустроены парки. Проводится ремонт одного моста и пешеходных дорожек. Более того, в рамках данной программы планируется создать более 300 рабочих мест», - сказал аким города Кентау.

В свою очередь Умирзак Естаевич поручил развивать город Кентау, который насчитывает 65-летнею историю, параллельно с Туркестаном. Наряду с этим, акиму города поручено своевременно решать актуальные вопросы в социальной сфере, а также в строительной и инфраструктурной отраслях. Вместе с тем, глава региона отметил необходимость уделить особое внимание развитию сельского хозяйства, предпринимательства, производству и отдавать приоритет инновационным проектам.