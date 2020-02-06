Умирзак Шукеев: Каждый район должен достичь уровня самообеспеченности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Ордабасинского района Алипбек Усербаев провел отчет об итогах социально–экономического развития района за прошлый год и задачах на текущий год. В работе отчётной встречи принял участие и глава региона Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области

Аким района озвучил результаты работы, проделанной в прошлом году и рассказал о планах на ближайшее будущее.



По его словам, в этом году в районе планируется реализовать 4 инвестиционных проекта стоимостью 97 млрд. тенге с созданием 600 новых рабочих мест.



Кроме того, по итогам прошлого года объем продукции, произведенной предприятиями района составил 79,2 млрд тенге. Большая часть доходов приходится на промышленность и сельское хозяйство. На сегодняшний день в районе действуют 35 предприятий пищевой промышленности, фармацевтики, металлургии, машиностроения, строительства и горнодобывающей промышленности. Благодаря этому население обеспечено стабильной работой.



Наряду с этим, в ходе отчетной встречи аким области рассказал о развитии района.

«Не я даю оценку работе акимов, а народ. Акимы должны быть ближе к народу. Каждый район должен достичь уровня самообеспеченности. Также нужно серьезно подходить к вопросу привлечению инвесторов. К примеру, в Ордабасинском районе инвесторы из Израиля внедряют технологии посева бахчевых культур, не требующей воды. Помимо этого, в Арыси американские предприниматели планируют совместно развивать сферу сельского хозяйства, внедрив системы дождевального полива. Призываю активнее внедрять современные технологии. Аким должен уметь общаться с бизнесом на одном языке», - отметил У.Шукеев.



Вместе с тем, А.Усербаев рассказал о достижениях района в сфере сельского хозяйства. В частности, в сфере сельского хозяйства посевная площадь увеличилась на 65 374 га. Особое внимание уделяется сельскохозяйственным культурам, требующих меньшего количества воды. Более того, в последние годы в районе увеличилось количество желающих строить теплицы. В минувшем году из всех теплиц общей площадью 72 га, было собрано 8 580,3 тонн продукции.



