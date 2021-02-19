Умирзак Шукеев: Благодаря единству, мы преодолеем любые трудности

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Весь мир переживает сегодня сложные времена. В Туркестанской области принимают самые активные меры по прекращению распространения коронавирусной инфекции и лечению больных. В ежегодном отчете перед населением аким области Умирзак Шукеев подробно остановился на работе по борьбе с пандемией. Глава региона подчеркнул, что сложившаяся ситуация - это временные трудности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

«Сегодня весь мир находится в непростой ситуации. Но надо понимать, что это всего лишь временное испытание. Благодаря единству нашего народа мы преодолеем любые трудности. В регионе мы сделали все возможное для прекращения распространения эпидемии и лечения больных. Наши врачи находятся на передовой линии борьбы с коронавирусом. Вместе с тем эпидемия замедлила работу ряда ключевых отраслей экономики. Однако своевременно предпринятые правительством антикризисные меры, всесторонняя поддержка предпринимателей и отечественных товаропроизводителей позволили сохранить рост по основным отраслям экономики», - подчеркнул Умирзак Шукеев.

Материально-техническая база медицинских организаций области укомплектована по нескольким направлениям. С началом пандемии увеличили количество аппаратов искусственной вентиляции легких, установили ещё четыре кислородные станции. За счет областного бюджета установили кислородные точки и концентраторы, компьютерный томограф и три цифровых рентген-аппарата. В регионе создан двухмесячный запас препаратов и медицинских изделий.

Кроме того, правительство приобрело 12 комплектов передвижных медицинских комплексов, и в результате доступность медпомощи в сельской местности составила 100%. Служба скорой помощи обеспечена 122 автомобилями, что позволило полностью обновить парк службы скорой помощи. Туркестанская область по показателю COVID-19 занимает 17-е место в стране и находится в «зеленой» зоне.

«С прошлого года в регионе в сфере здравоохранения строят 7 объектов на сумму 78,5 млрд тенге. В Туркестане работает многофункциональный медицинский центр нового образца на 200 мест. Провели переговоры с инвесторами из Объединенных Арабских Эмиратов по строительству в Туркестане Центра материнства и детства на 100 коек. Его введут в эксплуатацию в следующем году», - сообщил аким области.

13,7 млрд тенге направили в прошлом году на развитие сферы здравоохранения. В первую очередь, требовалось усилить работу служб материнства и детства, реанимации и скорой помощи. Для оснащения материально-технической базы медицинских организаций закупили 205 единиц медицинской техники на сумму 2,5 млрд тенге. С помощью государственно-частного партнерства строят девять фельдшерских амбулаторий. Пять уже введены в эксплуатацию, и ещё четыре откроются в этом году.