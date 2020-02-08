Умирзак Шукеев без предупреждения посетил отчетную встречу акима Сарыагашского района

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев без предупреждения принял участие в отчетной встречи акима Сарыагашского района Мухита Отаршиева с населением, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Глава региона подчеркнул, что и впредь без предупреждения будет посещать отчетные встречи акимов районов и городов. Жители, не ожидавшие увидеть акима области, задали свои вопросы, озвучили предложения и пожелания.

Концепция «Слышащего государства» - это одно из направлений Послания Президента страны К.Токаева народу Казахстана. В текущем году отчеты акимов перед населением являются свидетельством неукоснительного выполнения данной концепции. Кроме того, до проведения отчетов все акимы встречались с жителями, проведены приемы граждан по личным вопросам.

«В этом году отчеты проходят необычно. Помимо цифр, озвучиваемых в отчетах, нужно выстраивать открытый диалог с населением. И по мере возникших вопросов, решать их сразу, оперативно», - сказал У.Шукеев.

Отметим, по итогам минувшего года наблюдается рост показателей во многих отраслях Сарыагашского района. Более того, в этом году в районе запланировано строительство еще двух школ, а также ожидается начать строительство 30 социальных объектов. Доходная часть бюджета исполнена на 102,7%. Вместе с тем, объем валовой продукции сельского хозяйства в текущем году планируется довести до 80 млрд тенге.

Наряду с этим, финансовыми учреждениями района было выдано кредитов на сумму 4,7 млрд тенге, в результате создано 6340 рабочих мест. В то же время в район привлечено инвестиций на сумму 38,8 млрд тенге.