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вчера 21:56
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вчера 19:53
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вчера 16:22
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Умирающую роженицу спасли в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Врачи Алматы спасли жизнь роженице, умиравшей от кровотечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе управления общественного здоровья города сообщили, что 23-летняя женщина поступила в Городской родильный дом №2 Алматы 26 января. Пациентке по показаниям была проведено кесарево сечение, в итоге на свет появилась здоровая, крепкая девочка, весом 2 968 граммов.
Малышка стала вторым ребёнком в семье. Однако уже через полчаса у пациентки внезапно открылось сильное кровотечение, которое требовало повторного хирургического вмешательства.
Оказалось, у женщины произошел спонтанный разрыв печени. Такое осложнение встречается у беременных женщин. Кроме того, у пациентки – это второе кесарево сечение. После первого хирургического вмешательства прошел только год.
Для того чтобы последующая беременность и роды протекали благоприятно, необходимо соблюсти интервал между беременностями 2- 3 года, так как именно за это время восстанавливается организм женщины, мышечная ткань в области рубца на матке. Несоблюдение интервала между беременностями также сыграло большую роль в возникновении осложнений у пациентки.
По словам заведующей реанимационным отделением Гульнур Байгуловой, за все время операции пациентке в связи с кровопотерей было влито 5 литров крови.
«Матка плохо сокращалась, все предпринимаемые меры были неэффективны, кровь не сворачивалась. Состояние пациентки быстро ухудшалось, это могло привести к необратимым последствиям», - рассказала Гульнур Байгулова.
Экстренно была проведена вторая операция, которая длилась более 6 часов. Медицинская помощь оказывалась не только сотрудниками родильного дома №2, но и сотрудниками Научного института акушерства, гинекологии и перинатологии, Городской центральной больницы. Неоценимую помощь оказали сотрудники Научного центра хирургии имени Сызганова отделения трансплантологии печени и гепатобилиарной хирургии в лице заведующего отделением Максата Досханова и его команды.
Благодаря сплоченной работе медиков пациентке удалось спасти жизнь. На сегодня мама и ребенок чувствуют себя хорошо и завтра уже готовятся к выписке.
«Все врачи и медсестры сработали слаженно и четко, и благодаря им жизнь моей сестры спасена. Этот пример - один из многочисленных случаев профессионального действия медицинских сотрудников. Жаль, что о таких случаях население узнает очень редко, только близкие родственники пациентов», - поделилась родная сестра молодой мамы Сабира Сетивалдиева.
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