Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

Как сообщает ТАСС, информацию о смерти подтвердили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

Сегодня Алентова присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, где ей стало плохо. Прибывшие на место медики вынесли артистку на носилках. К сожалению, спасти актрису не удалось, она умерла в больнице.

Алентова дебютировала в кино в 1965 году, исполнив роль учительницы Лидии Федоровны в драме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни летные». В общей сложности она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

Среди наиболее известных киноработ — Катерина в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

Последняя роль — богиня Иштар Борисовна в кинофильме Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, вышедшем на экраны в 2022 году.