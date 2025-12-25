РУ
    17:08, 25 Декабрь 2025 | GMT +5

    Умерла звезда фильма «Москва слезам не верит» Вера Алентова

    Народная артистка РФ Вера Алентова умерла в возрасте 83 лет, передает агентство Kazinform.

    Фото: ТАСС

    Как сообщает ТАСС, информацию о смерти подтвердили в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина.

    Сегодня Алентова присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в театре имени Маяковского, где ей стало плохо. Прибывшие на место медики вынесли артистку на носилках. К сожалению, спасти актрису не удалось, она умерла в больнице.

    Алентова дебютировала в кино в 1965 году, исполнив роль учительницы Лидии Федоровны в драме Николая Литуса и Леонида Ризина «Дни летные». В общей сложности она снялась в более чем 30 фильмах и сериалах.

    Среди наиболее известных киноработ — Катерина в мелодраме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

    Последняя роль — богиня Иштар Борисовна в кинофильме Виктора Гинзбурга «Ампир V» по роману Виктора Пелевина, вышедшем на экраны в 2022 году. 

     

     

    Новости кино Мировые новости Россия
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
