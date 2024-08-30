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    22:02, 29 Август 2024 | GMT +6

    Умерла старейшая жительница Германии, родившаяся до Первой мировой войны

    Шарлотта Кречман
    Фото: Instagram / @charlotte_kretschmann

    Умерла Шарлотта Кречман, старейшая жительница Германии, родившаяся до Первой мировой войны в Бреслау (сейчас Вроцлав) в декабре 1909 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    В последние годы она жила в доме престарелых в городке Кирххайм-унтер-Текк недалеко от Штутгарта. Пенсионерка ни в чем себе не отказывала, любила выпить вина с устрицами, играла с животными, много гуляла в кресле-каталке. Она завела страницу в Instagram, где было почти 15 000 подписчиков.

    — Я не выбирала этого. Я ничего не могу с этим поделать, — говорила она в 113 лет. — Каждый человек может дожить до следующего дня, для этого ему ничего не нужно делать. [Думать о смерти] бесполезно, в какой-то момент она просто приходит. И я мало что могу с этим сделать.

    Ранее сообщалось, что Джон Тиннисвуд, старейший из ныне живущих людей, отпраздновал свой 112-й день рождения.

    Теги:
    Соцсети Общество Мировые новости Германия
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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