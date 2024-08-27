Старейшему мужчине в мире исполнилось 112 лет

Джон Тиннисвуд, старейший из ныне живущих людей, отпраздновал свой 112-й день рождения, передает корреспондент агентства Kazinform.

Родившийся 26 августа 1912 года в Ливерпуле, в тот самый год, когда затонул «Титаник», мистер Тиннисвуд пережил более чем столетнюю историю, включая обе мировые войны. В апреле этого года он стал старейшим из ныне живущих людей в мире, и этот титул еще больше дополнил его и без того необычную историю жизни.

Когда мистера Тиннисвуда спросили о секрете его долголетия, он скромно объяснил это «простым везением». Он сказал: «Не могу припомнить, чтобы у меня были какие-то особые секреты. В детстве я был довольно активным, много ходил пешком. Было ли это как-то связано с этим, я не знаю. Но я ничем не отличаюсь [ни от кого]. Вообще ничем не отличаюсь. Я просто отношусь к этому спокойно, как ко всему остальному. Почему я прожил так долго, я понятия не имею».

Несмотря на свой внушительный возраст, мистер Тиннисвуд не придерживается строгой диеты, хотя каждую пятницу с удовольствием съедает порцию рыбы в кляре с жареной картошкой. Его непринужденный подход к жизни, похоже, пошел ему на пользу, поскольку он по-прежнему отличается крепким здоровьем и острым умом.

Жизнь мистера Тиннисвуда была отмечена значительными вехами. Он является старейшим в мире выжившим мужчиной-ветераном Второй мировой войны. Во время войны он занимал административную должность в Платежном ведомстве Королевской армии, где в его обязанности входило поиск застрявших солдат, организация поставок продовольствия, а также ведение бухгалтерского учета и аудита. После войны мистер Тиннисвуд сделал карьеру бухгалтера, работая в таких крупных компаниях, как Shell и BP, прежде чем уйти на пенсию в 1972 году. Он познакомился со своей женой Блодвен на танцах в Ливерпуле, и они прожили в браке 44 года, прежде чем она скончалась в 1986 году. У супругов была дочь Сьюзен, родившаяся в 1943 году. Мистер Тиннисвуд также гордится тем, что у него четверо внуков и он прадедушка трех правнуков.

Будучи давним болельщиком «Ливерпуля», мистер Тиннисвуд был свидетелем всех восьми побед клуба в Кубке Англии и 17 из 19 побед в чемпионате Англии. Его страсть к футболу была неизменной на протяжении всей его жизни, обеспечивая ему радость и связь с обществом.

С тех пор как в 2012 году мистеру Тиннисвуду исполнилось 100 лет, он каждый год получал поздравительную открытку от покойной королевы Елизаветы II, и эта традиция в настоящее время продолжается королем и королевой Камиллой.

Несмотря на то, что мистеру Тиннисвуду исполнилось 112 лет, он все еще на четыре года отстает от рекорда старейшего человека в мире, который принадлежал японцу Дзироэмону Кимуре, который прожил 116 лет и 54 дня, прежде чем скончался в 2013 году. В настоящее время старейшей из ныне живущих женщин и старейшим человеком в мире является 116-летняя японка Томико Итока.

История жизни мистера Тиннисвуда является свидетельством стойкости, смирения и непредсказуемости жизни. Доживая свои последние годы в окружении семьи и дорогих сердцу воспоминаний, он продолжает вдохновлять многих.