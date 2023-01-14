Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

14 Января 2023, 18:17

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова, сообщил ТАСС в субботу директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице», - сказал собеседник агентства.

Актрисе было 79 лет.

Инна Михайловна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Башкирской АССР.

Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Окончила Щепкинское училище, стала работать в Московском ТЮЗе. Будучи студенткой, она снялась в фильме Александра Роу «Морозко». В 1973 была приглашена Марком Захаровым на главную женскую роль в спектакль «Тиль» в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года - «Ленком»), где проработала почти полвека.

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР (1991), лауреат Государственной премии РФ (1997), премии Ленинского комсомола (1976), полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Фото: uznayvse.ru