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Умерла актриса Раиса Мухамедиярова

5 Ноября 2019 11:10
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Умерла актриса Раиса Мухамедиярова

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Ушла из жизни советская и казахстанская актриса театра и кино Раиса Мухамедиярова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Раиса Мухамедиярова умерла в 80 году жизни утром 5 ноября. Информацию подтвердили в театре юного зрителя имени Мусрепова.

Раиса Мухамедиярова - заслуженная артистка КазССР и Республики Казахстан, член Союза кинематографистов СССР. Родилась 11 июля 1939 года в селе Кокпекты Семипалатинской области. Окончила Алма-Атинский институт иностранных языков.

Работала в Алма-Атинском ТЮЗе имени Габита Мусрепова. Штатная актриса киностудии «Казахфильм». Снималась в фильмах «Меня зовут Кожа», «Песня зовет», «И в шутку, и всерьез», «У подножья Найзатас», «Однажды и на всю жизнь», «Человек-олень».

Раиса Мухамедиярова была женой классика казахской литературы Габита Мусрепова.

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Ключевые слова: Алматы, Культура,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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