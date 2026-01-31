00:08, 31 Январь 2026 | GMT +5
Умерла актриса из фильма «Один дома» Кэтрин О’Хара
В возрасте 71 года умерла американско-канадская актриса Кэтрин О`Хара, подтвердил ее агент, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
Больше всего О`Хара известна по роли матери мальчика Кевина, который сражается с грабителями в популярном голливудском фильме «Один дома».
В середине 2010-х годов она приобрела миллионы новых поклонников, когда снялась в одной из главных ролей в комедийном сериале «Шиттс Крик» (Schitt’s Creek).
Он рассказывает о семье миллиардера, который становится банкротом и ему приходится переехать в маленький провинциальный городок. О`Хара играет в нем популярную в прошлом актрису, жену главного героя (роль которого исполняет Юджин Леви).