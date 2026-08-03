Умер звезда «Клана Сопрано» Винсент Пасторе

Американский актер Винсент Пасторе, получивший известность благодаря роли Сальваторе «Биг Пусси» Бонпенсьеро в культовом сериале «Клан Сопрано», скончался в возрасте 80 лет, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Fox News.

О смерти артиста сообщил его представитель. По предварительным данным, Пасторе умер во сне в своем доме в Нью-Йорке. Актера обнаружил сосед после того, как тот несколько дней не отвечал на звонки. Полиция проводит проверку для установления точных обстоятельств произошедшего.

Пасторе стал известен широкой аудитории после участия в сериале «Клан Сопрано», где сыграл близкого друга главного героя Тони Сопрано. Позже он продолжил карьеру в кино и на телевидении, снявшись в таких проектах, как «Денежный поезд», «Револьвер», «Все ненавидят Криса» и других.

Последней работой актера стал криминальный триллер «Плохие вести у порога», который выйдет в американский прокат 8 августа 2026 года.

Ранее скончалась валлийская певица Бонни Тайлер, получившая мировую известность благодаря хиту Total Eclipse of the Heart. Она скончалась на 76-м году жизни.