Умер режиссер фильмов «Гибель Отрара» и «Прощай, Гульсары!» Ардак Амиркулов

О его смерти сообщило Министерство культуры и информации Казахстана, выразив соболезнования родным и близким, коллегам, ученикам и всем поклонникам его творчества.

Ардак Амиркулов посвятил свою жизнь развитию национального кинематографа и внес неоценимый вклад в становление отечественного кино. Он был не только талантливым режиссером, но и педагогом, воспитавшим несколько поколений кинематографистов.

— Светлый образ Ардака Жамансарыулы, его достойная жизнь и значительный вклад в развитие казахстанской культуры и киноискусства навсегда останутся в памяти народа, — говорится в сообщении министерства.

Среди самых известных работ режиссера — фильмы «Гибель Отрара», «Абай», «Прощай, Гульсары!» и другие. Эти картины вошли в золотой фонд казахстанского кино. В Министерстве культуры подчеркнули, что его произведения отличались глубоким осмыслением истории страны, духовных ценностей народа и человеческой судьбы, благодаря чему получили признание зрителей и профессионального сообщества.

Напомним, в прошлом году исторический фильм «Отырардың күйреуі» (Гибель Отрара), снятый в 1991 году, прошел 4K-реставрацию в рамках программы World Cinema Project. Тогда в эксклюзивном интервью агентству Kazinform режиссер фильма Ардак Амиркулов рассказал о процессе восстановления картины и особенностях проекта реставрации.