Умер Хосе Мухика — «самый бедный президент в мире»

— С глубокой скорбью мы сообщаем о кончине нашего коллеги Пепе Мухики. Президент, активист, лидер и руководитель. Нам будет тебя очень не хватать, дорогой старик. Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу, — написал он в соцсети X.

Мухика поддержал Орси на выборах президента в прошлом году. Тогда же он рассказал, что у него диагностировали рак пищевода, а в начале января стало известно, что болезнь распространилась на печень. В интервью изданию Busqueda Мухика признался, что решил отказаться от лечения.

— Почему? Потому что я старый человек и потому что у меня две хронические болезни. Мне не подходит биохимическое лечение или хирургия, потому что мое тело не выдерживает этого, — объяснил он.

Мухика получил известность как «самый бедный президент в мире».

Вместе с женой Мухика выращивал цветы на продажу, около 90% своей зарплаты во время президентства он отдавал на благотворительность, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.