Умер бывший тренер сборной Англии

Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Он умер в понедельник у себя дома в окружении семьи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Эрикссон, став первым иностранцем, возглавившим сборную Англии, был известен своими достижениями на клубном уровне в Италии, Португалии и Швеции.

Скончавшийся после восьми месяцев борьбы с раком поджелудочной железы, Эрикссон, известный в Швеции как «Свеннис», завершил игровую карьеру в 27 лет и начал тренерскую деятельность. Его наибольшие достижения пришлись на период работы с английской сборной, которую он возглавлял с 2001 по 2006 год. Под его руководством «золотое поколение» английских футболистов, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни, достигло четвертьфиналов чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также четвертьфинала Евро-2004.

Его пребывание на посту тренера было отмечено не только футбольными успехами, но и личной жизни, ставшей объектом внимания британской прессы. Эрикссон имел романы со шведской телеведущей Ульрикой Йонссон и секретарем Футбольной ассоциации Фарией Алам.