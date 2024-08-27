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    19:28, 26 Август 2024 | GMT +6

    Умер бывший тренер сборной Англии

    Свен-Йоран Эрикссон
    Фото: GLOBAL LOOK PRESS

    Шведский футбольный тренер Свен-Йоран Эрикссон скончался в возрасте 76 лет. Он умер в понедельник у себя дома в окружении семьи, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Эрикссон, став первым иностранцем, возглавившим сборную Англии, был известен своими достижениями на клубном уровне в Италии, Португалии и Швеции.

    Скончавшийся после восьми месяцев борьбы с раком поджелудочной железы, Эрикссон, известный в Швеции как «Свеннис», завершил игровую карьеру в 27 лет и начал тренерскую деятельность. Его наибольшие достижения пришлись на период работы с английской сборной, которую он возглавлял с 2001 по 2006 год. Под его руководством «золотое поколение» английских футболистов, включая Дэвида Бекхэма, Стивена Джеррарда и Уэйна Руни, достигло четвертьфиналов чемпионатов мира 2002 и 2006 годов, а также четвертьфинала Евро-2004.

    Его пребывание на посту тренера было отмечено не только футбольными успехами, но и личной жизни, ставшей объектом внимания британской прессы. Эрикссон имел романы со шведской телеведущей Ульрикой Йонссон и секретарем Футбольной ассоциации Фарией Алам.

    Теги:
    Спорт Футбол Великобритания Швеция
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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