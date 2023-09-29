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    18:17, 28 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Потере

    Майкл Гэмбон
    Фото: кадр из фильма «Гарри Поттер и кубок огня»

    Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Guardian.

    «Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице в присутствии своей жены Энн и сына Фергюса после приступа пневмонии», - сказано в заявлении семьи прославленного актера.

    Теги:
    Новости кино Кинематограф
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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