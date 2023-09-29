Умер актер, сыгравший профессора Дамблдора в фильмах о Гарри Потере

Британский актер Майкл Гэмбон, известный по роли Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере, скончался в возрасте 82 лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на газету The Guardian.

«Мы с глубоким прискорбием сообщаем о кончине сэра Майкла Гэмбона. Любимый муж и отец, Майкл мирно умер в больнице в присутствии своей жены Энн и сына Фергюса после приступа пневмонии», - сказано в заявлении семьи прославленного актера.