Уменьшили надбавки и оптимизировали штат: как костанайское здравоохранение сражается с долгами

В 2023 году кредиторская задолженность медицинских организаций Костанайской области достигла пикового значения – порядка 6 млрд тенге. Но комплекс антикризисных мер и допфинансирование из областного бюджета на 1 января 2025 года снизили цифру до 1,3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев.

– В 2024 году были реализованы оптимизация структуры и численности персонала (включая сокращение административных должностей на 15–20%), пересмотр условий закупа лекарственных средств и изделий медназначения, что позволило сократить объемы и цены закупок, интеграция 1С-бухгалтерии с системой Damumed и уменьшение надбавок врачам за совмещение ставок, – уточнил он.

При этом на вопрос журналистов, о том, повлиял ли последний пункт на качество оказываемых услуг, Данияр Джандаев отметил временное сокращение стимулирующих выплат не отразилось на этом.

По данным управления, кредиторская задолженность составляет 2,2 млрд тенге, что связано с квартальной отгрузкой лекарственных средств единым поставщиком «СК-Фармация». Финансирование из Фонда социального медицинского страхования пока завершено только за апрель.

В список наиболее убыточных медорганизаций по состоянию на 2025 год вошли Костанайская областная больница – 839,1 млн тенге, Рудненская городская больница – 499,7 млн тенге, Аулиекольская районная больница – 275,7 млн тенге и Областная детская больница – 228,5 млн тенге.

В управлении здравоохранения подчеркивают, что при условии своевременного финансирования со стороны фонда и соблюдения дисциплины расходов со стороны медицинских организаций до конца года удастся полностью ликвидировать кредиторскую задолженность.

Ранее глава управления здравоохранения Данияр Джандаев рассказал, на каком этапе находится скандальное дело, связанное с реконструкцией детской областной больницы.