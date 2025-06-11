Режим ожидания: что происходит с детской областной больницей в Костанае

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, здание учреждения в начале текущего года было передано в ведение управления строительства, которое занимается подготовкой нового проекта. На сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу, после которой будет определена стоимость работ и возможные сроки их начала.

– Сейчас мы не являемся администраторами здания, оно находится под управлением строительства. Только после завершения всех строительно-монтажных работ здание будет официально передано нам, и мы сможем приступить к обустройству медучреждения, – пояснил руководитель управления здравоохранения журналистам.

Ориентировочно завершение экспертизы ожидается в течение июня. Однако сумма, в которую обойдется реконструкция, пока не определена – проект еще находится в разработке.

Что касается ранее озвученных планов о завершении реконструкции за 300 миллионов тенге, от этих оценок официально отказались. Как отметили специалисты, прежние договоры были аннулированы решением от 6 февраля 2023 года. Из-за отсутствия действующих контрактов проведение каких-либо работ на объекте было невозможно.

Также напомнили, что первоначальный проект реконструкции, по которому начались работы, в настоящее время находится под уголовным расследованием. В новом проекте будут учтены как выявленные недочёты, так и конструкции, частично выполненные прежним подрядчиком.

– Сейчас делать прогнозы преждевременно. Мы ежегодно информируем население о текущем статусе объекта. После получения окончательной проектной документации и завершения конкурсных процедур по выбору подрядной организации можно будет говорить о сроках завершения реконструкции, – прокомментировал Д.Джандаев.

Родители пациентов, тем временем, продолжают ждать полноценного возобновления работы больницы. Однако, когда это произойдет — вопрос остается открытым.

Напомним, ситуация с ремонтом тянется с 2020 года. Причиной стали судебные разбирательства между подрядной организацией и управлением здравоохранения области: в 2023 году в гражданском порядке был расторгнут договор с фирмой. В феврале 2024 года была запрошена дополнительная сумма 1,5 млрд тенге на завершение ремонта: в эту сумму, по словам главы управления, входят работы по подключению инженерных коммуникаций и так далее.

Ранее больницу наградили «Черной меткой» из-за затянувшегося ремонта.