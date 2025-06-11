Режим ожидания: что происходит с детской областной больницей в Костанае
Разработка проектно-сметной документации по реконструкции детской областной больницы продолжается. Первые сроки сдачи экспертизы ПСД обещают сдать до конца июня, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщил руководитель управления здравоохранения Данияр Джандаев, здание учреждения в начале текущего года было передано в ведение управления строительства, которое занимается подготовкой нового проекта. На сегодняшний день проект проходит государственную экспертизу, после которой будет определена стоимость работ и возможные сроки их начала.
– Сейчас мы не являемся администраторами здания, оно находится под управлением строительства. Только после завершения всех строительно-монтажных работ здание будет официально передано нам, и мы сможем приступить к обустройству медучреждения, – пояснил руководитель управления здравоохранения журналистам.
Ориентировочно завершение экспертизы ожидается в течение июня. Однако сумма, в которую обойдется реконструкция, пока не определена – проект еще находится в разработке.
Что касается ранее озвученных планов о завершении реконструкции за 300 миллионов тенге, от этих оценок официально отказались. Как отметили специалисты, прежние договоры были аннулированы решением от 6 февраля 2023 года. Из-за отсутствия действующих контрактов проведение каких-либо работ на объекте было невозможно.
Также напомнили, что первоначальный проект реконструкции, по которому начались работы, в настоящее время находится под уголовным расследованием. В новом проекте будут учтены как выявленные недочёты, так и конструкции, частично выполненные прежним подрядчиком.
– Сейчас делать прогнозы преждевременно. Мы ежегодно информируем население о текущем статусе объекта. После получения окончательной проектной документации и завершения конкурсных процедур по выбору подрядной организации можно будет говорить о сроках завершения реконструкции, – прокомментировал Д.Джандаев.
Родители пациентов, тем временем, продолжают ждать полноценного возобновления работы больницы. Однако, когда это произойдет — вопрос остается открытым.
Напомним, ситуация с ремонтом тянется с 2020 года. Причиной стали судебные разбирательства между подрядной организацией и управлением здравоохранения области: в 2023 году в гражданском порядке был расторгнут договор с фирмой. В феврале 2024 года была запрошена дополнительная сумма 1,5 млрд тенге на завершение ремонта: в эту сумму, по словам главы управления, входят работы по подключению инженерных коммуникаций и так далее.
Ранее больницу наградили «Черной меткой» из-за затянувшегося ремонта.