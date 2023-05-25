Уменьшить площади хлопчатника намерены в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Продолжается планомерная работа по диверсификации площадей водоемких и монокультур. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году за счет перехода на иные высокорентабельные культуры планируется уменьшить площади хлопчатника на 14,8 тыс. га. Вместе с тем, по посевам риса резкого снижения пока не происходит. Основная причина - это социальная значимость культуры, а также засоленность почв Кызылординской области», - сказал Ербол Карашукеев, выступая в Сенате по вопросу использования орошаемых земель и внедрения водосберегающих технологий.

В свою очередь, как отметил министр, акимат Кызылординской области мотивирует увеличение посева риса, тем что в последние годы за счет республиканского и местного бюджета проводится работа по реконструкции каналов, приобретению насосных станции, а также усилению работ по водной дипломатии.

Ранее глава МСХ сообщил, в каких регионах Казахстана больше применяют водосберегающие технологии.