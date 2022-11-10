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Уменьшатся ли поступления в бюджет из-за аварии на КТК

Автор:  
Серик Сабеков
10 Ноября 2022, 13:32
Уменьшатся ли поступления в бюджет из-за аварии на КТК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления в Национальный фонд и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме, сообщил Алихан Смаилов на брифинге после пленарного заседания Сената, отвечая на вопросы журналистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Что касается поступлений в бюджет, то мы не ожидаем какого-либо снижения поступлений в бюджет и Национальный фонд. В Национальный фонд у нас, например, по году были запланированы поступления от нефтяного сектора в 3,9 млн тенге, и, мы видим, что по итогам 10 месяцев уже этот план перевыполняется на трлн тенге», - сказал Алихан Смаилов.

Глава Кабмина также остановился на поступлениях в республиканский бюджет.

«Что касается поступлений в республиканский бюджет, то от экспортных таможенных пошлин у нас было запланировано 1,8 млн тенге за год, по итогам 10 месяцев уже 1,4 трлн тенге поступило, и в ближайшие два месяца оставшиеся суммы поступят. Благодаря конъюнктуре и тем ценам, которые сейчас формируются на мировых рынках нефти, у нас все поступления в Национальный фонд и в республиканский бюджет от нефтегазового сектора ожидаются в полном объеме», - заверил Алихан Смаилов.

Фото: svetland-oil.kz


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