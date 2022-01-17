Умар Шоназаров: Главное - качественное исполнение поручений Президента на местах

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – После того, как Президентом страны был дан ряд поручений, главным стало качественное исполнение их на местах и готовность исполнителей брать на себя ответственность. Так считает заместитель председателя Акмолинской Ассамблеи народа Казахстана Умар Шоназаров. Своим мнением депутат областного маслихата поделился с корреспондентом МИА «Казинформ».

«Мы стали свидетелями исторически важного выступления Главы государства! Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, представив нового Премьер Министра страны А. Смаилова Парламенту РК, обозначил задачи и перспективы развития страны. Он особо подчеркнул, что восстановление Алматы – его личная ответственность, тем самым продемонстрировав полную решимость и готовность к реализации новых задач и реформ. Касым-Жомарт Токаев представил критический и комплексный анализ реализуемых проектов по всем ключевым направлениям развития страны. Особо нужно подчеркнуть, что нам всем предстоит пересмотр всех программ, проектов, даже целесообразность работы отдельных структур», - поделился У. Шоназаров.

Как считает спикер, казахстанский народ стал свидетелем событий, угрожающих территориальной целостности и безопасности страны. Для сохранения мира и стабильности Президентом были приняты все необходимые меры.

«Мы свято верим, что преодолеем все испытания и построим сильный Казахстан! Сказано колоссально многое: кардинальные трансформации, заявления, поручения и сильные решения! Главное теперь – качественное исполнение на местах и готовность исполнителей брать на себя ответственность!» - добавил У. Шоназаров.

Как заместитель председателя Акмолинской ассамблеи народа Казахстана и депутат областного маслихата, спикер выразил свою полную поддержку Главе государства.