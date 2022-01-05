Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Поэт, председатель Союза писателей Казахстана Улыкбек Есдаулет призвал казахстанцев не поддаваться провокациям в связи со сложившейся ситуацией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Очень важно сохранить единство общества, не причиняя вреда. Вот что я хочу сказать нашей молодежи. В первую очередь нам нужна культура. Беспорядок - это нехорошо. Если мы хотим поднять уровень общества, сформировать развитие нашей страны, мы не должны отступать. Я избегаю односторонних обвинений. Главное - не поддаваться провокациям. Это вызывает контрмеры. Вместо того, чтобы строить мост, разрушается диалог между правительством и народом. Мы надеемся, что новое правительство решит этот вопрос положительно», - сказал он.
Улыкбек Есдаулет также рассказал о долге поэтов и писателей.
«Независимо от социальных волнений, поэты и писатели всегда на стороне народа. Их долг и обязанность - выражать волю народа. Мы очень переживаем по поводу происходящего. Надеемся, что все разрешится мирным путем и требования народа будут удовлетворены», - отметил поэт.
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