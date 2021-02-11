Улучшить качество строительства жилья для людей с ограниченными возможностями просят сенаторы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Сената просят улучшить качество строительства жилья для людей с ограниченными возможностями, а также увеличить жилищный фонд, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно закону о ратификации Конвенции о правах инвалидов государства-участники Конвенции должны принимать соответствующие законодательные и другие меры для осуществления своих прав. В Послании народу Казахстана Глава государства отметил, что люди с ограниченными возможностями всегда должны быть в центре внимания государства. Поводом для нашего депутатского запроса является вопрос жилья для людей с ограниченными возможностями. На протяжении многих лет люди с ограниченными возможностями скептически относились к возможности получения жилья по очереди. Они нуждаются в жилье, и поэтому следует увеличить жилищный фонд для инвалидов», - сказал в ходе пленарного заседания сенатор Нариман Турегалиева, озвучивая депутатский запрос, адресованный Премьер-Министру РК.

Ссылаясь на статистику, депутат отметил, что количество очередников в последние годы растет, а количество выдаваемых квартир – уменьшается.

«Люди с ограниченными возможностями стоят в очереди на жилье и 10% инвалидов из 700 тысяч нуждающихся в жилье. По данным уполномоченного органа в очередь на получение жилья в 2017 году стояли 53 968 человек, а доля получивших квартиру составляет всего 1,5%. В 2020 году данный показатель по сравнению с 2017 годом увеличился на 23% и достиг 66 193 человек, а количество получивших квартиру уменьшилось на 3%», - проинформировал Нариман Турегалиев.

Сенатор подчеркнул, что инвалидов третьей группы не ставят на учет в очередь на жилье. В этой связи депутаты предлагают позволить и этой группе населения вставать в очередь на жилье от государства.

Нариман Турегалиев также добавил, что квартиры, выдаваемые этой группе населения, должны отвечать необходимым стандартам планировки, принятым ещё в 2018 году. Для такого жилья требуется особая ширина дверных проёмов, балконов и лоджий, площадь туалетных комнат и т.д.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит заседание Сената Парламента РК.