25 Мая 2022 10:48

Улучшенный модельный контракт для газовых проектов внедрят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Ряд мер принимается Правительством в целях привлечения инвесторов в нефтегазовую отрасль. Об этом сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрабатывается проект Соглашения на геологическое изучение недр, где предусмотрено исключительное право недропользователя на дальнейшую разведку/добычу участка», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Он пояснил, что в случае обнаружения недропользователем перспективных ресурсов углеводородного сырья, будет предоставляться возможность гарантированного перехода с этапа геологического изучения недр на этап разведки и добычи углеводородного сырья (нефть/газ).

Основным критерием для выделения участка будет являться его расположение в пределах малоизученных осадочных бассейнов с низкой степенью геологогеофизической изученности территории.

«Кроме того, до конца года планируется внедрить Улучшенный модельный контракт для новых морских проектов, сложных проектов на суше и для газовых проектов, где также будут предусмотрены регуляторные и фискальные преференции. Данные подходы позволят обеспечить привлечение инвесторов для реализации новых газовых проектов», - заключил глава Кабмина.