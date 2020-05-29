Улучшение финансового положения окажет влияние на подготовку научных кадров - главврач поликлиники Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Медицина выходит на более высокий уровень по оказанию качественной своевременной медицинской помощи населению Казахстана. Такое мнение по итогам выступления Президента на заседании Национального совета общественного доверия выразила главный врач КГП на ПХВ «Городская поликлиника №4» Зухра Умарова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По итогам выступления Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева стало понятно, что медицина выходит на более высокий уровень по оказанию качественной своевременной медицинской помощи населению Казахстана. Отрадно, что особое внимание Президент уделил проблемам в системе здравоохранения, которая нуждается в модернизации», - сказала Зухра Умарова.

Так, будут пересмотрены, на законодательном уровне, вопросы по защите прав и интересов медицинских сотрудников, внедрение системы юридической и финансовой защиты позволит поднять уровень профессиональной деятельности, так как сами врачи нуждаются в поддержке и защите их чести и достоинства.

«Улучшение финансового положения медицинских работников, путем поднятия заработной платы, окажет положительное влияние рост и подготовку научный кадров среди молодежи, что является главной задачей нашего государства. Также поддерживаем нашего Президента в вопросе увеличения объема по оснащению современным оборудованием в соответствии с мировыми стандартами, что в свою очередь позволит обеспечить население доступными и качественными медицинскими услугами, в особенности это касается отдаленные сельские регионы. Со своей стороны мы примем все необходимые меры, силы и профессионализм для поддержания инициативы нашего Президента, так данные изменения вселяют в нас надежду и оптимизм», - отметила главврач.





Напомним, 27 мая состоялось третье заседание Национального совета общественного доверия под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.



