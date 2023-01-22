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Улучшать отгонные пастбища будут в этом году в Карагандинской области

22 Января 2023, 01:18
Улучшать отгонные пастбища будут в этом году в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В двух районах Карагандинской области в этом году отгонные пастбища обеспечат необходимой инфраструктурой. В рамках пилотного проекта намерены установить загоны, водопойные площадки, электролинии и другое, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подробнее об улучшений отгонных пастбищ рассказал руководитель управления земельных отношений Карагандинской области Дарын Булкайыр. По его словам, в проект включены два района области – Бухар-Жырауский и Осакаровский.

«В Бухар-Жырауском районе пилотный проект будет реализован в Ростовском, Белагашском, Каражарском, Самаркандском сельских округах и в сельском округе Баймырза. В Осакаровском районе примут участие сельские округа Озерный, Сарыозек и Карагайлы. Проект включает в себя установку обводнительных сооружений: скважин, колодцев, а также скотопрогонных трасс, водопойных площадок, кошар, загонов для животных. Будут строить электролинии. Кроме того, предусмотрены помещения для сезонного проживания работников», - сообщил Дарын Булкайыр.

Руководитель ведомства отметил, что в области с каждым годом растет количество крупного рогатого скота. Поэтому актуальным стал вопрос обеспечения пастбищных угодий.


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