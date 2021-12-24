«Ulttyq tárbıe», «Кемел болашақ»: какие проекты реализуются в рамках «Ұлттық рухани жаңғыру»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления анализа и методического обеспечения КИОР «Рухани жаңғыру» Серик Мулдагалиев считает, что национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» создает единый механизм реализации культурных и просветительских инициатив на основе духовных ценностей. Для претворения в жизнь национального проекта КИОР «Рухани жаңғыру» реализует ряд важных программ, направленных на формирование конкурентоспособной молодежи, сохранение национальных ценностей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Все задачи национального проекта ориентированы на достижение конкретных результатов по 3 ключевым направлениям развития. Направление «Продвижение ценностей «Рухани жаңғыру» и развитие государственного языка» включает в себя задачи по развитию казахстанской идентичности и интеллектуального потенциала нации. «Ел Рухы» содержит меры по повышению доступности и качества услуг в сфере культуры и популяризации отечественного культурного продукта. А «Тәуелсіздік ұрпақтары» состоит из задач по развитию новых возможностей для молодежи и вовлечению ее в общественно-полезную деятельность», - отметил руководитель КИОР «Рухани жаңғыру».

Для претворения в жизнь озвученных инициатив Президентом Казахстанский институт общественного развития реализует значимые проекты.

Основная цель проекта «Кемел болашақ» - разъяснение ценностей программы «Рухани жаңғыру» и актуализация новых методов воспитания молодого поколения. Центр направлен на методическое обеспечение и повышение квалификации представителей институтов, действующих в сфере реализации программы «Рухани жаңғыру», педагогов и воспитателей системы дошкольного и школьного образования, ТиПО и вузов, а также актуализации современных подходов в работе стейкхолдеров программы.

«Для организации этой работы разработан комплекс мероприятий, направленных на повышение компетенций участников программы и разработку методологических продуктов для продвижения ценностей «Рухани жаңғыру» среди целевых групп проекта: разработка обучающих курсов, посвященных принципам «Рухани жаңғыру», курс по принципам «Рухани жаңғыру» для воспитателей детских садов, учителей начальных, средних и старших классов школ. А также 10-дневный курс «Upgrade yourself for 10 days» для воспитанников Дворцов школьников по популяризации принципов программы и интегрирование в ежедневные практики молодого поколения поведенческих моделей на основе принципов «Рухани жаңғыру» через авторскую методику управления талантами, ориентационный курс для 1 курсов учащихся учреждений технического и профессионального образования и студентов высших учебных заведений», - отметил Серик Мулдагалиев.

Также Казахстанский институт общественного развития занимается подготовкой детской методической продукции, в частности сборника сказок для детей дошкольного возраста, выпускает познавательную и развивающую книгу по принципам программы для детей дошкольного возраста и книгу по этике для детей школьного возраста (4-11 классы).

«С текущего года стартовал проект «Ulttyq tárbıe», целью которого является формирование конкурентоспособной, разносторонне развитой, нравственно зрелой личности с сохранением национальных ценностей. Эта платформа позволит создать качественный информационный контент для привития у молодого поколения казахстанцев морально-нравственных и образовательных ценностей, направленных на консолидацию и развитие общества. Ключевые задачи - формирование нового поколения молодежи, обладающей навыками поведения в обществе, популяризация традиционных семейных ценностей, сохранение традиций народа и бережное отношение к истории народа, повышение нравственного самосознания граждан, создание условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия и повышение толерантности в обществе», - рассказал спикер.

Как отметил Серик Мулдагалиев, национальный проект «Ұлттық рухани жаңғыру» создает единый механизм реализации общественных, культурных и просветительских инициатив на основе духовных ценностей, обозначенных Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в программной статье «Модернизация общественного сознания: Взгляд в будущее».