Ультрасовременный спорткомплекс на 10 тысяч зрителей построят в Семее

В Семее на месте стадиона «Пищевик» будет построен современный спортивный комплекс на 10 тысяч зрителей. Утвержден окончательный эскиз. ПСД начато, строительные работы будут начаты в октябре 2024 года. Завершение запланировано на февраль 2026 года, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

Скоро в Семее появится ультрасовременная арена, которая даст стимул развития массового спорта на левом берегу города Семей, где социальной инфраструктуры меньше чем на правом.

- Стадион обещает стать не только символом спортивного прогресса, но и центром притяжения для граждан. Этот амбициозный проект вызывает оживленный интерес как среди любителей футбола, так и среди широкой общественности. Новый стадион будет не просто ареной для проведения спортивных соревнований, но и местом, где соберутся люди разных возрастов и интересов. Строительство этого стадиона представляет собой важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Казахстана. Он будет оборудован современными технологиями и удобствами, чтобы обеспечить зрителям и спортсменам комфортные условия во время соревнований. Благодаря своей вместимости и уникальному дизайну, стадион привлечет внимание не только местных жителей, но и гостей страны, - пояснили в акимате.

Фото: акимат области Абай

Однако новый стадион не ограничится только спортивными мероприятиями. Он будет привлекать посетителей различными развлекательными и культурными мероприятиями, такими как концерты, фестивали и выставки. Это станет дополнительным стимулом для развития туризма и культурного обмена в регионе.