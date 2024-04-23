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    10:12, 23 Апрель 2024 | GMT +6

    Ультрасовременный спорткомплекс на 10 тысяч зрителей построят в Семее

    Ультрасовременный спорткомплекс на 10 тысяч зрителей построят в Семее
    Фото: акимат области Абай

    В Семее на месте стадиона «Пищевик» будет построен современный спортивный комплекс на 10 тысяч зрителей. Утвержден окончательный эскиз. ПСД начато, строительные работы будут начаты в октябре 2024 года. Завершение запланировано на февраль 2026 года, передает агентства Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата области Абай.

    Скоро в Семее появится ультрасовременная арена, которая даст стимул развития массового спорта на левом берегу города Семей, где социальной инфраструктуры меньше чем на правом.

    - Стадион обещает стать не только символом спортивного прогресса, но и центром притяжения для граждан. Этот амбициозный проект вызывает оживленный интерес как среди любителей футбола, так и среди широкой общественности. Новый стадион будет не просто ареной для проведения спортивных соревнований, но и местом, где соберутся люди разных возрастов и интересов. Строительство этого стадиона представляет собой важный шаг в развитии спортивной инфраструктуры Казахстана. Он будет оборудован современными технологиями и удобствами, чтобы обеспечить зрителям и спортсменам комфортные условия во время соревнований. Благодаря своей вместимости и уникальному дизайну, стадион привлечет внимание не только местных жителей, но и гостей страны, - пояснили в акимате.

    Ультрасовременный спорткомплекс на 10 тысяч зрителей построят в Семее
    Фото: акимат области Абай

    Однако новый стадион не ограничится только спортивными мероприятиями. Он будет привлекать посетителей различными развлекательными и культурными мероприятиями, такими как концерты, фестивали и выставки. Это станет дополнительным стимулом для развития туризма и культурного обмена в регионе.

    Теги:
    Семей Спорт Регионы Инфраструктурные проекты Абайская область Строительство
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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