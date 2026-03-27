РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:22, 27 Март 2026 | GMT +5

    Улицу Жамакаева перекроют из-за ремонта в Алматы: названы сроки

    В связи с проведением ремонта дорожного полотна на участке улицы Жамакаева вводятся временные ограничения движения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

    В акимате Алматы сообщили, что с 23:00 часов 27 марта до 06:00 30 марта движение будет перекрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова. Объезд будет обеспечен по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулок Иванилова.

    — На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Жителей просим заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным изменениям в движении, — сказано в сообщении акимата. 

    Схема перекрытия улицы Жамакаева
    Фото: акимат Алматы

    Отметим, что с 26 марта 2026 года в Алматы также будет временно перекрыта улица Жарокова на участке от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского из-за реконструкции тепловых сетей.

    Теги:
    Акимат Алматы Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают