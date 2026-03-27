Улицу Жамакаева перекроют из-за ремонта в Алматы: названы сроки

В акимате Алматы сообщили, что с 23:00 часов 27 марта до 06:00 30 марта движение будет перекрыто на участке от улицы Нурлыбаева до переулка Иванилова. Объезд будет обеспечен по улицам Нурлыбаева, Иванилова и переулок Иванилова.

— На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Жителей просим заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным изменениям в движении, — сказано в сообщении акимата.

Отметим, что с 26 марта 2026 года в Алматы также будет временно перекрыта улица Жарокова на участке от улицы Ходжанова до улицы Дунаевского из-за реконструкции тепловых сетей.